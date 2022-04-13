Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру рассказал о ряде провокаций, готовящихся украинцами

Лукашенко сказал, кто на самом деле стоит за событиями в Буче © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

По его словам, все это происходит потому, что украинская сторона не может победить на поле боя.

«Она взяла тактику, излюбленную американцами. Неважно, кто победил, главное, чтобы мы сказали в СМИ, что мы победили — и все этому поверят. Опасность здесь в том, что Россию опять будут обвинять, утверждать, что что-то Россия сделала. Я полагаю, что нам просто нужно будет быть осторожными, и заблаговременно по возможности информировать о такого рода событиях», — добавил Евсеев.

В начале месяца российское Минобороны сообщило, что киевский режим готовит провокацию с отравляющими веществами в городе Первомайском в Харьковской области, там заминировано хранилище со 120 т хлора. Это хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.