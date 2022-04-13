«Они касаются и взрыва емкости с хлором в Харьковской области. По-видимому, будут обвинения в том, что именно российская сторона уничтожала суда, которые стояли в гавани порта Мариуполя. При этом, конечно, не будет сказано о том, что было произведено предварительное минирование акватории для того, чтобы нельзя было выйти в море. Помимо этого, была угроза командованию экипажей судов, что суда будут потоплены в случае их выхода в море. То есть, это все звенья одной цепи. Развитие той постановки, которая осуществлялась в Буче», — объяснил эксперт.
По его словам, все это происходит потому, что украинская сторона не может победить на поле боя.
«Она взяла тактику, излюбленную американцами. Неважно, кто победил, главное, чтобы мы сказали в СМИ, что мы победили — и все этому поверят. Опасность здесь в том, что Россию опять будут обвинять, утверждать, что что-то Россия сделала. Я полагаю, что нам просто нужно будет быть осторожными, и заблаговременно по возможности информировать о такого рода событиях», — добавил Евсеев.
В начале месяца российское Минобороны сообщило, что киевский режим готовит провокацию с отравляющими веществами в городе Первомайском в Харьковской области, там заминировано хранилище со 120 т хлора. Это хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.