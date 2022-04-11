В случае победы России в военных действиях на Украине Западу придётся отказаться от санкций против России, и в интересах Польши было бы выступить в роли связующего звена между Востоком и Западом, но США вряд ли это допустят. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру польский публицист Рональд Ласецки

Венгерский эксперт рассказал, вмешается ли Польша в конфликт на Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Однако в случае такого развития событий в Польше «усилится страх перед Россией и российской агрессией», указал эксперт.

«Сторонники увеличения численности американских солдат в нашей стране и размещения в нашей стране американского ядерного оружия получили бы в таком случае дополнительные аргументы. Таким образом, увеличится вероятность расширения военного протектората США над Польшей», — рассказал Ласецки.

Он добавил, что подобная милитаризация Польши, направленная против России, не отвечала бы интересам его страны. Он также считает, что вероятность победы России в описанном им формате очень невелика.

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