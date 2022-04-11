Он разъяснил, что под «победой России» подразумевает не только освобождение всего Донбасса, но и свержение действующей власти в Киеве и демилитаризацию почти всей Украины.
Однако в случае такого развития событий в Польше «усилится страх перед Россией и российской агрессией», указал эксперт.
«Сторонники увеличения численности американских солдат в нашей стране и размещения в нашей стране американского ядерного оружия получили бы в таком случае дополнительные аргументы. Таким образом, увеличится вероятность расширения военного протектората США над Польшей», — рассказал Ласецки.
Он добавил, что подобная милитаризация Польши, направленная против России, не отвечала бы интересам его страны. Он также считает, что вероятность победы России в описанном им формате очень невелика.
Полностью интервью можно прочитать здесь.