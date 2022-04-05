О боевом подразделении из российских военнопленных, якобы перешедших на сторону Украины и объединенных в так называемый Легион «Свобода России» стало известно в середине марта, когда в Telegram появился одноименный канал. Основной его контент — короткие видеоролики, на которых некие граждане называют себя военнослужащими армии РФ и заявляют, что будут продолжать службу в рядах Легиона против России.
На пресс-конференции выступили три человека в военной форме и балаклавах. Их имена не назывались. Один из них был представлен как «командир».
Все трое кратко рассказали одинаковые истории, как они, будучи участниками российской спецоперации, попали в плен украинской армии и перешли на ее сторону для борьбы с властями РФ.
На все просьбы журналистов предоставить доказательства того, что они в действительности те, за кого себя выдают, представители Легиона ответили отказом, сославшись на угрозу безопасности своим семьям, которые якобы продолжают находиться в России.
Один из участников пресс-конференции заявил, что воевал в «Буче, Ирпене и Харькове» (то есть в двух совершенно разных группировках ВС РФ, при этом в Харьков российская армия не заходила) и предложил в качестве такого доказательства назвать виды российских танков, которые задействованы в спецоперации. Также они не смогли ответить на вопрос о численности своего подразделения и задачах, которые им уже будто бы приходилось выполнять.
Примечательно, что на форме выступавших был шеврон в виде бело-сине-белого флага, который был изобретен за рубежом представителями российской либеральной оппозиции. Он напоминает бело-красно-белый флаг белорусских оппозиционеров и представляет собою видоизмененный российский триколор, где красный цвет убран как символ «крови».
«Зацените флажок на рукаве, один в один как у наших оппозиционеров. Прямое доказательство торчащих американских ушей как из-за спин российской оппозиции, так и этого легиона дырявых», — прокомментировал у себя в Telegram-канале блогер Сергей Колясников (Zergulio).
Ранее высказывались предположения, что «власовский» Легион «Свобода России» является проектом 72-го центра информационно-психологических операций в составе Сил специальных операций (ЦИПсО) ВСУ, который занимается изготовлением и раскруткой такого рода фальшивок в попытке деморализовать российскую армию.