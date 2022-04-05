Участники так называемого Легиона «Свобода России» провели первую пресс-конференцию в Киеве. В ходе общения с журналистами выступающие путались в своих рассказах и так и не смогли убедительно доказать, что являются теми, за кого себя выдают. Трансляция 5 апреля велась на странице Интерфакс-Украина в YouTube

О боевом подразделении из российских военнопленных, якобы перешедших на сторону Украины и объединенных в так называемый Легион «Свобода России» стало известно в середине марта, когда в Telegram появился одноименный канал. Основной его контент — короткие видеоролики, на которых некие граждане называют себя военнослужащими армии РФ и заявляют, что будут продолжать службу в рядах Легиона против России. Российские власовцы воюют за Степана Бандеру © president.gov.ua

На пресс-конференции выступили три человека в военной форме и балаклавах. Их имена не назывались. Один из них был представлен как «командир».

Все трое кратко рассказали одинаковые истории, как они, будучи участниками российской спецоперации, попали в плен украинской армии и перешли на ее сторону для борьбы с властями РФ.

На все просьбы журналистов предоставить доказательства того, что они в действительности те, за кого себя выдают, представители Легиона ответили отказом, сославшись на угрозу безопасности своим семьям, которые якобы продолжают находиться в России.

Один из участников пресс-конференции заявил, что воевал в «Буче, Ирпене и Харькове» (то есть в двух совершенно разных группировках ВС РФ, при этом в Харьков российская армия не заходила) и предложил в качестве такого доказательства назвать виды российских танков, которые задействованы в спецоперации. Также они не смогли ответить на вопрос о численности своего подразделения и задачах, которые им уже будто бы приходилось выполнять.

Имя им — Легион: кто и зачем придумал на Украине новую «власовскую армию» © тг-канал "Легион «Свобода России»"

«Зацените флажок на рукаве, один в один как у наших оппозиционеров. Прямое доказательство торчащих американских ушей как из-за спин российской оппозиции, так и этого легиона дырявых», — прокомментировал у себя в Telegram-канале блогер Сергей Колясников (Zergulio).

Ранее высказывались предположения, что «власовский» Легион «Свобода России» является проектом 72-го центра информационно-психологических операций в составе Сил специальных операций (ЦИПсО) ВСУ, который занимается изготовлением и раскруткой такого рода фальшивок в попытке деморализовать российскую армию.