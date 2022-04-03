«Байрактары» ВСУ в количестве 36 единиц были уничтожены российской армией ночью 1 апреля. Однако угроза от данного вида вооружений продолжает сохраняться, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

«"Байрактары" в количестве 36 единиц были уничтожены. Сейчас «Байрактаров» нет, но это не значит, что они не появятся. Их могут доставить наземным транспортом через Польшу. Поэтому сколько бы они «Байрактаров» ни завезли, все они будут взрываться», — сказал Леонков. Леонков ответил, ослабила ли Россия хватку на Украине © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

К эксцессам с применением со стороны ВСУ различных видов вооружений Россия готова. А вот у ВСУ наблюдаются перебои с вооружением и горючим, поэтому им приходится экономить. А раз им приходится экономить, они не могут проводить операции против российских вооруженных сил, заключил эксперт.

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