Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев 30 марта в своем Telegram-канале раскритиковал осудившую спецоперацию оперную певицу Анну Нетребко

Баварская государственная опера разорвала отношения с Нетребко и Гергиевым © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк написал он.

Экс-нардеп напомнил, что Нетребко была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах, получала из его рук награды и даже сфотографировалась с флагом Новороссии во время визита в Донецк.

Ранее Нетребко написала в своем Facebook*, что категорически осуждает спецоперацию России на Украине.

«Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не являюсь союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы. На самом деле, я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, в частности, по случаю вручения наград в знак признания моего искусства и на церемонии открытия Олимпиады. В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом. Я люблю свою родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, первоначально в Европе», — написала Нетребко.

Президент России 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Через несколько дней Баварская государственная опера разорвала отношения с Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым. Официальная причина — указанные артисты «недостаточно дистанцировались» от спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

Анна Нетребко — одна из лучших оперных певиц мира, также имеет огромное количество наград и званий. В частности, она является каммерзенгером Венской государственной оперы.

Каммерзенгер — почетное немецкое и австрийское звание, которое присваивается правительством этих стран наиболее достойным и заслуженным певцам по представлению авторитетных музыкальных институтов. В большинстве случаев звание получают артисты из Германии и Австрии, однако случаются исключения.

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