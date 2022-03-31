Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в Telegram партии «Единая Россия» 30 марта заявил о планах частично признанной республики в скором времени войти в состав России

Ищенко объяснил, почему Южная Осетия может войти в состав РФ, а Абхазия – нет © РИА Новости, Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

«Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время», — сказал Бибилов.

Кроме того, глава государства рассказал о намерении быстро присоединиться к России, назвав это «делом техники». Он пояснил, что конституция страны позволяет провести референдум и стать частью РФ, однако подчеркнул необходимость спросить мнение народа. Он также заверил, что объединение с Россией является «вековой мечтой осетинского народа».

По словам спикера парламента Южной Осетии Алана Тадтаева, в республике готовятся к проведению референдума, очень хотят и ждут его. По его мнению, для этого нет никаких правовых препятствий.

Пресс-секретарь главы Южной Осетии Дина Гассиева, в свою очередь, уточнила, что референдум должен пройти после президентских выборов, которые состояться 10 апреля. Также Гассиева уточнила, что все необходимые для присоединения Южной Осетии к России процедуры будут завершены после выборов.

В Абхазии данная тема не осталась без внимания. Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия прокомментировал возможность вхождения страны в состав России, отметив, что данный вопрос не стоит в повестке дня. Более того, он объяснил, что реализация подобных планов невозможна, поскольку конституция страны не предусматривает возможность потери страной своей независимости. Он добавил, что Москва является стратегическим партнером Сухума, родным и близким государством, однако у страны нет намерений о вхождении в состав России.