Поступают сведения о расправах над священнослужителями УПЦ и разграблении церквей, несмотря на то, что митрополит Онуфрий осудил спецоперацию России.
«Это лишний раз показывает, что от планов по превращения Украины в анти-Россию никто отказываться не собирается. С момента образования незалежной Украины постепенно, с ускоряющимися темпами, идет уничтожение русского православия. Бжезинскому приписывают одну фразу, которая очень точно отражает суть американской политики: "После того как был уничтожен коммунизм в СССР, в большой России нужно уничтожить Русскую православную церковь"», — сказал Шишкин.
На Украине будут уничтожать русское православие вне зависимости от того, какова будет судьба конкретно этого законопроекта, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.