В Верховную Раду внесен законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви и изъятии ее недвижимости и иного имущества. Поступают сведения о расправе над священнослужителями УПЦ. О попытках разрушения русского православия Западом и Украиной рассказал в интервью Украина.ру замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин

Поступают сведения о расправах над священнослужителями УПЦ и разграблении церквей, несмотря на то, что митрополит Онуфрий осудил спецоперацию России. Украина без УПЦ? Почему парламентарии Украины хотят убить православие © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Это лишний раз показывает, что от планов по превращения Украины в анти-Россию никто отказываться не собирается. С момента образования незалежной Украины постепенно, с ускоряющимися темпами, идет уничтожение русского православия. Бжезинскому приписывают одну фразу, которая очень точно отражает суть американской политики: "После того как был уничтожен коммунизм в СССР, в большой России нужно уничтожить Русскую православную церковь"», — сказал Шишкин.

На Украине будут уничтожать русское православие вне зависимости от того, какова будет судьба конкретно этого законопроекта, заключил эксперт.

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