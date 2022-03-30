«Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, где завтра состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящён двусторонним встречам с зарубежными коллегами», — написала Захарова.
На встрече глав МИД будут обсуждаться вопросы гуманитарного содействия Афганистану, а также противодействия распространению терроризма и наркотрафика.
Ранее Захарова сообщала, что Лавров после визита в Китай совершит региональную поездку, а на следующей неделе проведет ряд встреч в Москве.