Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси. Об этом 30 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram

Россия готовит ограничения на въезд. Лавров раскрыл подробности написала Захарова.

На встрече глав МИД будут обсуждаться вопросы гуманитарного содействия Афганистану, а также противодействия распространению терроризма и наркотрафика.

Ранее Захарова сообщала, что Лавров после визита в Китай совершит региональную поездку, а на следующей неделе проведет ряд встреч в Москве.