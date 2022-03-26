Спецоперация на Украине проводится планово, в рамках темпов и задач, которые были определены.
«Первая из задач — это ежедневная последовательная работа по перемалыванию военного потенциала Украины.
Вторая задача — это воспрепятствование поступления на территорию Украины западного оружия с территории стран-членов НАТО и уничтожение центров и пунктов подготовки иностранных наемников. Эта задача тоже решается.
Третья задача — это уничтожение группировки вооруженных сил Украины: наиболее подготовленных и идейно мотивированных в районе Донбасса, в частности, в Мариуполе», — сказал Коротченко.
Ускоренные темпы наступления в задачи российского военного руководства не входят — армия России максимально щадит гражданское население и гражданские объекты, подчеркнул собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.