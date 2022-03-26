Военная спецоперация на Украине проходит по плану и в ежедневном режиме. Об основных задачах российской армии на текущий момент рассказал в интервью Telegram-каналу Украина.ру главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

Спецоперация на Украине проводится планово, в рамках темпов и задач, которые были определены. Польский эксперт рассказал, что начнется в мире, когда закончится спецоперация РФ на Украине © vk.com, Конрад Ренкас

«Первая из задач — это ежедневная последовательная работа по перемалыванию военного потенциала Украины.

Вторая задача — это воспрепятствование поступления на территорию Украины западного оружия с территории стран-членов НАТО и уничтожение центров и пунктов подготовки иностранных наемников. Эта задача тоже решается.

Третья задача — это уничтожение группировки вооруженных сил Украины: наиболее подготовленных и идейно мотивированных в районе Донбасса, в частности, в Мариуполе», — сказал Коротченко.

Ускоренные темпы наступления в задачи российского военного руководства не входят — армия России максимально щадит гражданское население и гражданские объекты, подчеркнул собеседник издания.

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