Екатерина Мартьянова родилась в 1980 году в городе Артёмовск Донецкой области.
После окончания университета занималась предпринимательской деятельностью.
В 2013 году создала общественную организацию по защите прав потребителей и стала сопредседателем ОО «Потребители Украины».
С октября 2014 по май 2019 г. работала в центральном исполкоме общественного движения «Донецкая Республика». Во время работы в центральном исполкоме движения была руководителем организационного отдела, руководителем по работе с общественными приемными, автором и руководителем проекта «Народный контроль», руководителем Штаба по прифронтовым районам.
В 2015 г. стала депутатом Народного совета 1-го созыва Донецкой Народной Республики и являлась секретарём комитета Народного совета по конституционному законодательству и государственному строительству.
Во время депутатской деятельности возглавила Временную комиссию по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины.
Занимает пост заместителя председателя Общественной палаты ДНР.