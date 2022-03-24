Общественный деятель, депутат Народного совета ДНР. Заместитель председателя Общественной палаты республики

Екатерина Мартьянова родилась в 1980 году в городе Артёмовск Донецкой области.

После окончания университета занималась предпринимательской деятельностью.

В 2013 году создала общественную организацию по защите прав потребителей и стала сопредседателем ОО «Потребители Украины».

С октября 2014 по май 2019 г. работала в центральном исполкоме общественного движения «Донецкая Республика». Во время работы в центральном исполкоме движения была руководителем организационного отдела, руководителем по работе с общественными приемными, автором и руководителем проекта «Народный контроль», руководителем Штаба по прифронтовым районам.

В 2015 г. стала депутатом Народного совета 1-го созыва Донецкой Народной Республики и являлась секретарём комитета Народного совета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Во время депутатской деятельности возглавила Временную комиссию по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины.

Занимает пост заместителя председателя Общественной палаты ДНР.