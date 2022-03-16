Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта в своем видеообращении в Telegram заявил, что переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться

Зеленский: надо признать, что Украина не войдёт в НАТО © пресс-служба президента Украины

По его словам, он надеется на решения в пользу Киева.

«Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины», — подчеркнул Зеленский.

Накануне член украинской делегации Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной. Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что они продолжатся в среду.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.