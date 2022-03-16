Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 15 марта проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать выхода РФ из организации

Гончаренко в ПАСЕ соврал о российском газе © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

За проект заключения проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое — воздержались.

При этом ранее вице-спикер Госдумы, глава российской делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что решение о выходе России из Совета Европы уже принято, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю организации. Также, как отметил после этого председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, при выходе из СЕ Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую Конвенцию по правам человека.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, как сообщалось, уже получила уведомление от России о выходе из организации.

В принятом ПАСЕ документе отмечается, что ассамблея «самым решительным образом осуждает «агрессию» Российской Федерации против Украины. Ассамблея считает, что спецоперация РФ на Украине нарушает Устав ООН, «противоречит Хельсинкскому Заключительному акту и Парижской хартии для новой Европы». ПАСЕ указывает, что это также является серьезным нарушением статьи 3 Устава Совета Европы и нарушением обязательств, которые взяла на себя РФ, став членом организации.

«Ввиду участия Белоруссии в агрессии, совершенной РФ против Украины, рекомендует своему бюро приостановить отношения между Ассамблеей и властями Белоруссии», — говорится в принятом документе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.