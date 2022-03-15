Все это время Россия старалась ограничивать средства поражения, пытаясь не то что достучаться до боевиков, а сохранять некий баланс. Но сейчас ВСУ почувствует на своей шкуре всю мощь того, что у нас есть. Об этом рассказал военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру

Владислав Шурыгин: кто он © politvz.ru Денис Пушилин заявил, что жертвами падения ракеты «Точка-У» в центре Донецка, согласно предварительным данным, стали 20 человек, в том числе дети, девять человек получили ранения. Ракету удалось сбить, но ее обломки привели к серьезным повреждениям зданий и гибели людей. Пушилин отметил, что «Точка-У» несла кассетный заряд. По его словам, если бы ракета не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв.

Стрельба по мирным жителям ставит своей целью показывать Украине и всему миру, что ВСУ сражаются, что они находятся на пике своей формы и что их ждет победа, но самом же деле они все сидят в окопах с мыслью о том, когда же им можно будет правильно сдаться, считает специалист.

«Все это время мы старались ограничивать средства поражения, которые мы использовали, пытаясь не то что достучаться до боевиков, а сохранять некий баланс. Но сейчас ВСУ почувствует на своей шкуре всю мощь того, что у нас есть», — подчеркнул Шурыгин.

Собеседник издания добавил, что после теракта Россия не откажется от переговоров с украинской стороной, переговоры могут идти как некий фон. Потому что рано или поздно на Украине с кем-то придется договариваться о капитуляции или о тех условиях, на которых настаивает Москва.

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