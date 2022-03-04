ВСУ готовились начать военную операцию в Донбассе 25 февраля. Об этом говорится в тексте, размещённом бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым 4 марта на интернет-платформе Telegraph

Азаров: при людоедском киевском режиме Украина вымирает © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Примерно за неделю до начала спецоперации России Эдуард Басурин докладывал о перехваченной у ВСУ карте наступления на Донбасс. Там было четко разложено, когда будут наноситься удары дальнобойной артиллерией, когда РСЗО, когда авиацией, потом удары оперативной тактической группой (ОТГ), соответственно "Север", "Юг" и "Восток"», — говорится в статье.

Также там подробно рассказывается о возможных действиях различных группировок ВСУ в случае реализации подобного сценария.

По предположению Азарова, переброска сил НАТО в Польшу и Румынию имела задачу по блокированию сил РФ, соответственно, в Калининградской области и Приднестровье, чтобы они не смогли выдвинуться на Украину в ответ на наступление киевского режима в Донбассе.