По его словам, с декабря прошлого года Россия получала данные о планах НАТО о размещении на территории Украины четырёх бригад (двух сухопутных, одной морской и одной воздушной).
Азаров утверждает, что НАТО собиралось согласовать ввод войск на Украину летом 2022 года на заседании Совета безопасности ООН. Он не объясняет, каким образом было бы обойдено имеющееся там у России право вето.
«Т.е. НАТО планировало развязать 3 мировую войну с применением ядерного оружия против России. Ключевая роль в этом отводилась нынешней подконтрольной Америке правящей верхушке в Украине и националистам», — утверждает Азаров.
Также он пишет, что, начав специальную военную операцию на Украине, руководство РФ сорвало описываемые им планы НАТО.
Чтобы не допустить третьей мировой войны и нападения на Россию с использованием ядерного оружия правительство РФ приняло решение эту ситуацию купировать и навести в Украине порядок.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.