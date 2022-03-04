У НАТО имелись планы ввода войск на территорию Украины и начале конфликта с Россией с возможным применением ядерного оружия. Об этом говорится в тексте, размещённом бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым 4 марта на интернет-платформе Telegraph

По его словам, с декабря прошлого года Россия получала данные о планах НАТО о размещении на территории Украины четырёх бригад (двух сухопутных, одной морской и одной воздушной).

Азаров утверждает, что НАТО собиралось согласовать ввод войск на Украину летом 2022 года на заседании Совета безопасности ООН. Он не объясняет, каким образом было бы обойдено имеющееся там у России право вето. Азаров рассказал о возрождении «троек НКВД» на Украине © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Т.е. НАТО планировало развязать 3 мировую войну с применением ядерного оружия против России. Ключевая роль в этом отводилась нынешней подконтрольной Америке правящей верхушке в Украине и националистам», — утверждает Азаров.

Также он пишет, что, начав специальную военную операцию на Украине, руководство РФ сорвало описываемые им планы НАТО.

Чтобы не допустить третьей мировой войны и нападения на Россию с использованием ядерного оружия правительство РФ приняло решение эту ситуацию купировать и навести в Украине порядок.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.