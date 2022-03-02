Ефимов отметил, что столица продолжает активно развивать собственное производство продуктов, работают свыше 240 производств пищевой промышленности.
«Сегодня Москва закупает продукты питания у 75 регионов страны, на 80% столичный рынок обеспечен отечественными товарами. Значительную долю занимают столичные предприятия — в городе работают свыше 240 производств пищевой промышленности», — говорится в сообщении.
Механизмы государственно-частного партнерства используются для расширения производств и локализации необходимых в Москве предприятий, добавил заместитель мэра.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, которые не поддержали призывы в пользу Украины, подвергаются хакерским атакам.