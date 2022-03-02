Ефимов отметил, что столица продолжает активно развивать собственное производство продуктов, работают свыше 240 производств пищевой промышленности.

Экономист объяснил, почему доллар не подскочил до 300 рублей
Экономист объяснил, почему доллар не подскочил до 300 рублей
© РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Сегодня Москва закупает продукты питания у 75 регионов страны, на 80% столичный рынок обеспечен отечественными товарами. Значительную долю занимают столичные предприятия — в городе работают свыше 240 производств пищевой промышленности», — говорится в сообщении.

Механизмы государственно-частного партнерства используются для расширения производств и локализации необходимых в Москве предприятий, добавил заместитель мэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, которые не поддержали призывы в пользу Украины, подвергаются хакерским атакам.