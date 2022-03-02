За пять лет производство пищевых продуктов в Москве выросло на 41%, а объем отгруженных товаров увеличился на 66%, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова 2 марта, передает mos.ru

Ефимов отметил, что столица продолжает активно развивать собственное производство продуктов, работают свыше 240 производств пищевой промышленности. Экономист объяснил, почему доллар не подскочил до 300 рублей © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк «Сегодня Москва закупает продукты питания у 75 регионов страны, на 80% столичный рынок обеспечен отечественными товарами. Значительную долю занимают столичные предприятия — в городе работают свыше 240 производств пищевой промышленности», — говорится в сообщении. Механизмы государственно-частного партнерства используются для расширения производств и локализации необходимых в Москве предприятий, добавил заместитель мэра. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, которые не поддержали призывы в пользу Украины, подвергаются хакерским атакам.