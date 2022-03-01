«Исходя из анализа, мы можем сказать, что это, вполне возможно, правда. Особенно мы, как государство, имеем доказательства того, что американские военные на территории Сирии перебрасывают террористов с места на место, особенно членов ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"*», — сказал Джаафари.
По словам замминистра, использование наемников является отработанной практикой в США. Они перебрасывают террористов из лагеря Эль-Холь (на северо-востоке САР) в район Ат-Танфа (территория Сирии, захваченная армией США) и оттуда отправляли их в Афганистан и Буркина-Фасо.
«Проработать такую логистику может только большое, развитое государство, у которого хорошо развита эта самая логистика», — добавил Джаафари.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ