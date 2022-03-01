Спецслужбы США способны при необходимости перебросить террористов ИГ* и других радикальных группировок на территорию Украины, Вашингтон для этого располагает всеми логистическими возможностями. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сирии Башар Джаафари, передает 1 марта РИА Новости

Сергей Марков: Зеленский применяет тактику террористов и пытается затянуть время © РИА Новости, Нина Зотина

По словам замминистра, использование наемников является отработанной практикой в США. Они перебрасывают террористов из лагеря Эль-Холь (на северо-востоке САР) в район Ат-Танфа (территория Сирии, захваченная армией США) и оттуда отправляли их в Афганистан и Буркина-Фасо.

«Проработать такую логистику может только большое, развитое государство, у которого хорошо развита эта самая логистика», — добавил Джаафари.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ