Издание со ссылкой на анонимные источники заявило о новом кандидате, который, по мнению Запада, может возглавить смену власти на Украине.
Financial Times утверждает, что это экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.
Сам бывший депутат высмеял подобные домыслы.
«Это довольно забавная ситуация. Посмотрите на меня. Меня даже не приглашают выступать на [российском] государственном телевидении, потому что я недостаточно важен. Я директор санатория в Ялте», — сказал Царев в комментарии FT.
Ранее в МИД Великобритании заявили, что, по данным их разведки, Россия не просто подготовила «оккупацию» Украины, но даже «назначила» своего президента — бывшего депутата Верховной Рады и лидера партии «Наши» Евгения Мураева.
Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. Западные СМИ нагнетают ситуацию и в абсурдных сообщениях приписывают Москве захватнические планы. Москва подчеркивает, что перемещение войск по территории страны — ее суверенное право, и Россия не угрожает никаким странам.