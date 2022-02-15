Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев мог бы возглавить процесс смены власти на Украине, сообщило 15 февраля издание Financial Times со ссылкой на сведения спецслужб

Издание со ссылкой на анонимные источники заявило о новом кандидате, который, по мнению Запада, может возглавить смену власти на Украине. Олег Царев: Если брать Украину, то нужно брать её всю. Ни пяди врагу! © РИА Новости, Нина Зотина

Financial Times утверждает, что это экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

Сам бывший депутат высмеял подобные домыслы.

«Это довольно забавная ситуация. Посмотрите на меня. Меня даже не приглашают выступать на [российском] государственном телевидении, потому что я недостаточно важен. Я директор санатория в Ялте», — сказал Царев в комментарии FT.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что, по данным их разведки, Россия не просто подготовила «оккупацию» Украины, но даже «назначила» своего президента — бывшего депутата Верховной Рады и лидера партии «Наши» Евгения Мураева.

Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. Западные СМИ нагнетают ситуацию и в абсурдных сообщениях приписывают Москве захватнические планы. Москва подчеркивает, что перемещение войск по территории страны — ее суверенное право, и Россия не угрожает никаким странам.