Американкие белые расисты, перенимающие опыт и вдохновение у зарубежных единомышленников, представляют всё большую угрозу для США. Об этом рассказала 7 февраля газета Politico

Статья в Politico вышла под заголовком «Игнорирует ли Байден ключевой инструмент борьбы с воинствующими экстремистами?»

Под таким инструментом автор имеет в виду возможность официального объявления Госдепом зарубежных неонацистских организаций террористическими.

«Чтобы получить статус "иностранной террористической организации" (ИТО), группа должна быть иностранной; она должна угрожать безопасности США или граждан США; и она должна участвовать в террористической деятельности или иметь возможность и намерение совершать теракты», — отмечает газета.

Такой статус давно уже даётся иностранным группам джихадистов, однако президент Джо Байден игнорирует этот «самый мощный инструмент» для борьбы с американскими расистскими группами, указывает автор. «Украина стала растущим хабом белого расистского экстремизма». «Центр Суфана» об «Азове» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Если объявить такие группировки, как скандинавское «Северное движение сопротивления» или украинский «Азов», «иностранными террористическими организациями», то это, «как ни парадоксально», помогло бы американским спецслужбам в борьбе с местными расистскими организациями, утверждает автор, поскольку сотрудничество с ИТО является преступлением.

В статье содержатся многочисленные упоминания вооружённого формирования «Азов», официально являющегося частью национальной гвардии киевского режима.

В частности, отмечается, что Брентон Таррант, австралиец, убивший 51 человека при нападении на две мечети в новозеландском городе Крайстчёрч, был связан с «Азовом».

Поддерживает связи с этим украинским формированием и расистское американское движение Rise Above, рассказывает автор. «Переспать с фашистами» в пику России. СМИ США о том, как Вашингтон поддерживает неонацистов © vk.com,

Его лидер Роберт Рандо ездил на Украину и встречался с руководителем «Азова».

Кроме того, там прошли тренировку «многочисленные американские экстремисты, которые потоком устремились в Восточную Европу… чтобы присоединиться к борьбе против русских сепаратистских сил с целью получения боевого опыта».

Усиление внутренней напряжённости в США неизбежно приводит к тому, что всё больше американских СМИ задаются вопросом — стоит ли поддержка режима, вскармливающего нацистов, риска возможного «бумеранга» для самих Соединённых Штатов?