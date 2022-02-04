Америка планирует удержать Европу в своей узде, спровоцировав войну России с Украиной. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Оставшись без влияния на Европу, США перестанут быть мировым гегемоном, и проект по удержанию Европы в американской сфере влияния разворачивается сейчас в полную силу, заявил эксперт. Хитрый план. Зачем США придумали «российское вторжение» на Украину © РИА Новости, Оксана Джадан / Перейти в фотобанк

«Но проект, чтобы Европа вновь стала проамериканской, была подчинена — его никто не отменял. Потому что США без Европы — это не великая держава, это не мировой гегемон…Да, Европа является экономическим конкурентом США, и США все время держали руку на горле Европы, чтобы периодически осаживать ее. Но сейчас Европа, благодаря Китаю, благодаря сотрудничеству с Россией, вырывается из-под такого подчинения», — сказал Леонков.

Америка может удержать Европу в своей орбите, только устроив кровавую драму на Украине, уверен эксперт.

«Как удержать? Нужно сделать что-то страшное с Украиной — такое, чтобы то, что было с Крымом, вообще показалось детским садом. Крым и не был такой серьезной аннексией, как о ней говорили американцы, потому что войска мы не вводили, они там были. И Украина там свои войска держала…Все произошло достаточно мирно», — заявил собеседник издания.

Для Вашингтона развязать войну на Украине — последний шанс в сохранении мировой гегемонии, заключил эксперт.

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