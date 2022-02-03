Затеяв перестройку мировой системы, американцы не учли ряд факторов, они не учли возросшую мощь Китая и России, не учли сопротивления некоторых стран Европы. Но США не собираются отказываться от реализации своих планов, считает военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Об этом он рассказал в интервью Украине.ру.

- Алексей, последние дни очень насыщены событиями. На Западе прошла конференция ультраправых партий, которые традиционно являются сторонниками России на европейском континенте, однако не в этот раз. В этот раз они собрались, чтобы обсудить возможную агрессию России против Украины. Как и Совбез ООН, как и все конференции на Западе за последний месяц. Почему такая традиция появилась — точнее сказать, вернулась — у западных государств, и чем все это может закончиться?



— Идет перестройка всей мировой системы, американцы её запустили, надеясь, что эта перестройка им сразу принесет выгоду. Но не учли несколько глобальных факторов, которые для них стали полной неожиданностью — это растущая военная мощь России и растущая экономическая мощь Китая.

Все попытки эти страны поссорить не привели к искомому результату, поэтому Америка пустилась во все тяжкие, потому что у нее планов было громадье. Должны были выделиться чисто англосакские государства, такие как Великобритания, США, Австралия. Потом, может быть, присоединились бы Новая Зеландия и Канада, которые стояли бы особняком. И эта пятерка должна была контролировать те процессы, которые происходят в мире. Алексей Леонков: Кто он © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

С этим был связан «Брексит». Но что-то пошло не так. США вместо того, чтобы набирать дивиденды и очки одобрения, начали их терять со стремительной скоростью. И все события, вся их политика превратилась в некую реакцию на вспышки. И дошло до того, что уже некоторые представители правительственных кругов и Конгресса США, начали говорить про Третью мировую войну и пугать превентивным ядерным ударом.

Американцам вторила в этом Великобритания. Есть в Великобритании начальник обороны, фактически начальник генерального штаба, он четко высказался, что, если Россия куда-то полезет, имея в виду Украину — надо (воздействовать — Ред.) превентивным ядерным ударом.

Такого рода высказывания очень взбудоражили весь мир, потому что все шло — кризисы, пандемия, все были озабочены, а тут такой накал страстей, что уже пахнет войной. Зарубежные СМИ рисуют карты захвата Украины, пугают Европу пугалом России — агрессивной, страшной, ужас-ужас.

Понятное дело, что те, кто не разбирается во всех перипетиях политики, которые затеваются, и не знают, почему это всё делается — видят, что мир сходит с ума. Но здесь нужно понимать, что глобальный план США и Великобритании сейчас претерпевает изменения. В результате этого плана они не учли, что, оказывая давление на Россию и Китай, они тем самым способствуют тому, что Европа начинает дрейфовать в сторону России и Китая.

И чем больше они прилагают усилий, действуя не пряником, чтобы остановить Европу, а больше кнутом, чем больше щелкают кнутом, тем быстрее этот дрейф происходит. Даже те страны, которые раньше помалкивали, начинают выражать открытое несогласие.

Хорватия заявила о том, что, если что-то начнется, она в войне участвовать не будет, и своих военнослужащих не пошлет. Ей вторила Болгария, которая сказала, что не видит никакой угрозы со стороны России.

И, если бы этот парад заявлений продолжался, думаю, высказалась бы еще Венгрия и другие страны. Но нужно было это прекратить, поэтому надавили на все кнопки управления, и Европа, опять через политиков и других деятелей, высказала некоторое коллективное мнение.

В эти дни в Киев приезжают представители Великобритании, Нидерландов и Польши в рангах премьер-министров. Что-то там будут обсуждать. Все говорят о некоем военном или военном-политическом союзе. Но — весь мир замер и смотрит, что в Киеве будет происходить. (Интервью было записано утром 2 февраля, до окончания переговоров — Ред.)

В это время в Киеве наблюдается раздвоение сознания. Зеленский говорит: «Что вы тут нагнетаете панику, ничего нет, войны не будет, успокойтесь». Партия войны, во главе с Порошенко и Аваковым, говорит: «Русские нападут, а если нападут, мы им ответим, Запад нам поможет».

При этом посольство США эвакуируется, рекомендует гражданам покинуть Украину и правительства других стран, начинаются такие же процессы. Сейчас пошла информация о том, что гражданам Америки советуют покинуть Белоруссию. С одной стороны говорят: «Войны не будет». С другой: «Будет завтра, стопроцентно, точно»!

И при этом европейские страны начинаются высказывать такие вещи… Например, [Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, ярый антироссийский политик заявляет о том, что план проваливается, Европа не хочет идти воевать, не хочет конфликтовать.

Понятно, на чем основаны его заявления. Ведь после 1991 года союз Европы и США приносил больше убытков, чем дивидендов. Если в ходе холодной войны, до 1991 года, Европа получала защиту, экономическую помощь, развивалась, тогда две системы стояли друг напротив друга, боролись за сферу влияния. И вот, Запад победил, казалось, что все — победа настала, сейчас будем развиваться.

Но прошел 1991 год, и Европу втянули во множество авантюр, которые, прежде всего, преследовали интересы США. Европа понесла убытки. Боролась с международным терроризмом — теперь террористы на территории Европы. Пыталась построить демократию в других странах Ближнего Востока, Центральной Азии — теперь беженцы из этих стран находятся в Европе. Плюс пандемия. Плюс санкции, которые навязали Европе, чтобы усмирить «агрессивную» Россию.

Все это минусы. Любой европейский экономист начинает подсчитывать, как эти дырки в бизнесе латать. Но тут самое интересное — Европа нуждается в более дешевых энергоносителях, ей навязывают зеленые технологии, которые в этом году полностью обнулились. То безветренная погода, то такие сильные морозы, что вся эта зеленая энергетика не работает.

Конец Украины? Россия не хочет воевать с НАТО, но может © коллаж Украина.Ру

К тому же этот газ очень дорогой, его везут по новым ценам, которые раздуты на американских фондовых биржах, и американцы это используют для того, чтобы сказать, что Россия наживается на газе. На самом деле это не так. Россия поставляет все по твердой цене заключенных контрактов. Есть такие страны, которые это подтверждают — Сербия, Венгрия, Германия.

«Северный поток» подведен, испытан газом, под давлением все проверено. Осталось только открыть заслонку — и российский газ пойдет заполнять стремительно пустеющие европейские подземные хранилища. Но этого не происходит.

Европейцы задают вопрос — а как, а куда? Им говорят: молчать, сейчас будем с Россией решать кардинально. Обижает (Россия — ред.) Украину, всех под ружье, давайте направлять силы. И действительно, какие-то силы направляются.

Но, когда смотришь на эти силы — это имитация демонстрации флага, и эта имитация происходит по границам Белоруссии и Украины. Кроме поставок вооружения Украине, большая часть которого просрочена, мы ничего не наблюдаем.

Количество привлекаемых сил, которые (президент США — Ред.) Байден обещает, Великобритания обещает — это смешно… Потому что американцы считают, что силы вторжения в таком конфликте, как на Украине, по их аналитическим отчетам, их уставам, должно быть, как минимум, 25 тысяч человек. Это полторы дивизии должны зайти на территорию Украины.

Но вопрос, зайдут ли они. Дело в том, что не так все просто, как выглядит. Должен быть прецедент, чтобы американцы ввели войска.

— Вы упомянули 1991 год — развал СССР, падение Берлинской стены. Эпоха благоденствия Запада так красиво начинается, и — приходит к тому, что сейчас на часах Апокалипсиса без минуты полночь. Крики: «русские идут!», обсуждение, что делать в Лондоне, если российские войска дойдут до него, будут ли тогда работать развлекательные учреждения — на полном серьезе это обсуждается… На ваш взгляд, насколько велика вероятность войны между Россией и Украиной? Насколько велика вероятность глобального конфликта, и с чего всё может начаться?

— Давайте начнем с глобального конфликта. Наш министр иностранных дел Сергей Лавров четко сформулировал, что, если все зависит от России, то войны не будет. К тому же и Америка, и страны НАТО понимают, что третья мировая война сложится для них очень невыгодно. По множеству причин — прежде всего, по военно-техническим причинам. Состояние ядерных арсеналов говорит о том, что военно-технический прорыв России застал страны НАТО и США врасплох.

У них были планы, бюджеты, но все, что они планировали, создавали, принимали на вооружение, оказывается бесполезно перед военно-технической мощью, которую сейчас имеет Россия. Мы ушли далеко в прорыв.

Вероятность военного конфликта на Украине достаточно высока. Но, если бы это все зависело от России, то конфликта не было бы. Россия четко говорит о том, что Минские соглашения, достигнутые непростым переговорным путем, должны быть выполнены.

Но выступает представитель Украины (секретарь СНБО — Ред.) Данилов, который говорит, что Минские соглашения — это смерть Украины. Говорит, что никогда «Минск-2» Украина соблюдать не будет. Потому что основные кураторы Украины — Великобритания и США идут ва-банк. Давят на Россию, на страны Европы по полной программе.

Россию пугают, что недвижимость российских олигархов, которая есть на территории Великобритании, конфискуют, введут санкции, и т.д. При этом пугают весь мир войной, пугают, что Россия съест Украину — очень кроваво, на камеру. Будут снимать Reuters, CNN, BBC — как Россия пережевывает Украину.

Нагнетается всё это с одной целью — нужно любым способом удержать Европу в орбите, которая контролируется США и Великобританией. Ведь они потратили столько сил и средств для того, чтобы переформатировать Европу, сделать ее универсальной машиной, которая будет решать все проблемы этих стран за рубежом.

Я это говорю, потому что [руководитель НАТО] Йенс Столтенберг в 2020-м презентовал новую стратегию НАТО на ближайшее десятилетие. Так и называется — «НАТО-2030». Согласно этой стратегии, всю Европу переформатируют таким образом, что национальные интересы отдельных стран не будут учитываться.

Будет учитываться только одна главная задача — это евроатлантическая безопасность, которая очень туманно прописана в этой стратегии, и которая распространяется… на все, что окружает, практически на весь мир. НАТО становится мировым военно-политическим блоком, в который они будут принимать отдельные государства и распространять свое влияние по всему миру.

Секретарь НАТО Йенс Столтенберг становится исполнительным директором. Если секретарь — это человек, который рассказывает всему мира, о чем в НАТО договорились, то исполнительный директор — это совершенно другая должность. Это человек, который командует странами в НАТО.

Исполнительный директор не самая высокая должность, над ним есть генеральный директор или Совет директоров. А Совет директоров недавно себя обозначил, назвав себя военно-политическим блоком AUKUS. Мы видим иерархию, которая у нас надстраивается.

НАТО становится над Европейским Союзом. Свободная Европа, Европейский Союз, братские народы, съезжание границ, общая экономика — все это будет подчинено НАТО.

И когда все это было обнародовано, и попытались принять эту стратегию в июне 2021 года, перед визитом Байдена, перед переговорами, которые были в Женеве. Если бы он приехал в Россию, было бы гораздо интересней. И там (в Женеве — Ред.) они должны были стратегию принять, но — страны Европы не приняли. Не приняла Германия, Франция, другие страны заартачились.

Потому что на карту ставится полная потеря суверенитета этих стран. У них и так он небольшой сейчас, очень многое зависит от того, что делает старший партнер — США. К этому старшему партнеру прибавилась Великобритания, которая тоже с удовольствием закручивает европейские гайки. Европа с этим не согласна, и это несогласие, как мы видим, проявляется в украинском конфликте.

Все думают, что США действительно болеют за Украину и готовы за Украину вступаться, даже — во все тяжкие пойдут, вплоть до Третьей мировой войны. Это не соответствует действительности. Не пойдут они за Украину на Третью мировую войну ни под каким соусом.

Украина для них не представляет стратегических интересов, они уже утрачены. Восемь лет украинского проекта не принесли никаких дивидендов. Они запустили проект «Аннексия Крыма», который должен был так напугать Европу, что Россия стала бы нерукопожатной. Восемь лет они вливали в этот проект деньги, средства — пропаганда, санкции. Но Европа до сих пор сотрудничает с Россией, есть экономические проекты… Европа хочет договариваться с Россией.

Этот проект потерпел фиаско. Поэтому Крым все реже и реже звучит, в некоторых новостных лентах. Реже говорят, что «Россия аннексировала Крым». Теперь это говорят между делом, а раньше это было главным пунктом, с которого начинались все речи, которые вели европейские политики.

Даже ошибки Google Maps, которые рисуют территорию, на которых изменения карты… Очень на это реагирует остро Украина, а в Европе уже фактически Крым признали российским. И этот немецкий военачальник (глава ВМС Германии — Ред.), он вынужден был уйти в отставку, но он фактически высказал то, что уже считается принятым. Крушение мифов. Как Запад с особым цинизмом бросает Украину © AP,

Но проект, чтобы Европа вновь стала проамериканской, была подчинена — его никто не отменял. Потому что США без Европы — это не великая держава, это не мировой гегемон, потому что во всех войнах, которых США участвовали и в XX веке, и в XXI веке — Европа принимала непосредственное участие. Во всех экономических проектах, во всех экспансиях, которые творились по всему миру, участвовала Европа.

Да, Европа является экономическим конкурентом США, и США все время держали руку на горле Европы, чтобы периодически осаживать ее. Но сейчас Европа, благодаря Китаю, благодаря сотрудничеству с Россией, вырывается из-под такого подчинения. Поэтому Америке нужно его удержать.

Как удержать? Нужно сделать что-то страшное с Украиной — такое, чтобы то, что было с Крымом, вообще показалось детским садом. Крым и не был такой серьезной аннексией, как о ней говорили американцы, потому что войска мы не вводили, они там были. И Украина там свои войска держала.

Все произошло достаточно мирно, столкновений между украинской и российской армиями на территории Крыма не было. Украинская армия сдала оружие и убралась на территорию Украины.

Все это знали, поэтому разыграть кровавую драму там не удалось. Даже [экс-президента Украины] Януковича не смогли убрать, хотя на него покушались. Думаю, что Янукович должен был стать одной из знаковых фигур — типа Муаммара Каддафи. Но тоже не сложилось.

Поэтому сейчас остался этот шанс. Шанс — война на Украине. Россия на войну не идет. 31 января собирался Совет Безопасности ООН, который США инициировали для того, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Но на этом совещании… Россия и Китай выступили единым фронтом.

Китай полностью, пункт за пунктом, повторил позицию России. И это, если не произвело эффект разорвавшейся бомбы, то удивило очень многих. Поэтому следующий Совет Безопасности, который пройдет по Украине, он уже примерно предсказуем.

— Зачем Америке был так необходим этот Совет, ведь позиция европейских государств, позиция России и Китая, да и самой Америки, предельно ясны?

— Здесь действует целый алгоритм так называемых «фейк-ньюз». Вспомните «дело Скрипалей», вспомните о Навальном… Все идет по сценарию.

Вначале появляются фейковая, недостоверная новость о том, что на Украину Россия готовится напасть. Если мы говорим о Совете Безопасности, то сначала идет нагнетание того, чего нет. С ноября американские СМИ говорят о том, что «Россия нападет». Министр обороны Украины Таран говорит: «нет», и — тут же уходит в отставку. Потом украинские политики говорят: «да», все об этом пишут, рисуют карты. То есть, ложь начинает плодить ложь, а потом уже все ссылаются на СМИ, а они ссылаются на каких-то разведчиков. При этом, говорят, что какие-то разведчики действительно там летают.

Все это катится комом, и, чтобы придать всему этому легитимность некого правового акта — последний акт происходит заседание Совета Безопасности ООН, где США доводит это в виде резолюции по Украине, которая будет осуждать агрессию России против Украины. Будут называться какие-то цифры, ссылаясь на многочисленные сотни тысяч источников, говорящих об этом. Якобы, если все сто тысяч говорят неправду — это невозможно. И все знают, чем страшнее ложь, тем больше в нее верят. Такой принцип. Дальше это протаскивается в Совет Безопасности ООН, и он должен эту резолюцию рассмотреть и что-то по ней сделать.

Понятное дело, что Россия и Китай наложат на эту резолюцию вето. Но это прецедент лжи, которую оформили в правду в виде резолюции. Она останется где-то в документах ООН. Лет через двадцать вытащат эту резолюцию и скажут — вот же, были доказательства кровавой агрессии России против Украины! Вот же — были опубликованы замыслы России против свободной Европы! Вот, не смотря на то, что не приняли… Потому что они агрессоры — они наложили вето. Балтийско-черноморский десант. Зачем и куда США перебрасывают две тысячи солдат © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Но это уже документ. То есть, ложь они возводят в ранг документа, который в последующем используют в своих целях. Нужно понимать именно так.

— Чем закончатся все эти провокации? С одной стороны — устроят провокацию в Донбассе, либо на другой части территории Украины, заснимут это красиво Reuters, CNN, BBC. Где-то может пойти дальше…

— Все конфликты, которые организовывали американцы, начинались с провокаций. Здесь же провокация должна быть такая, чтобы Россия не смогла остаться в стороне, Европа бы ужаснулась от бесчеловечности результатов этой провокации, подтвердились бы слова США, что Россия готовилась к войне с Украиной. И дальше они бы освещали эту тему о том, как Россия поедает, пережевывает Украину…

При этом Европу будут мобилизовывать: «Враг у ворот, просыпайся, Европа, Россия тебя всегда обманывала»! Вспомнят Гитлера обязательно. Вспомнят то, что перед 22 июня последний эшелон ушел на территорию Германии, что и тогда СССР был хитер, и сейчас Россия коварна и хитра. Вся эта пропагандистская машина заработает на тысячу процентов. Они будут каждую секунду генерить эти лживые новости, искажая информацию. Так как высока ставка. А ставка высокая — это Европа, но не Украина, именно ради Европы они пойдут на все. Поэтому им не важно, что говорит Зеленский. А он говорит: «Никакой паники, никакой войны нет». Они уже его не воспринимают как лидера.

И, если посмотреть на то, что творится на улицах Киева, что творится среди населения — он говорит, что «не надо паники», а по украинскому телевидению рассказывают про мирных украинцев, которые готовятся к «вторжению России». Они изучают стрелковое дело, бегают с деревянными автоматами.

Лидер страны говорит одно, а по телеку показывают совершенно другое. Народ простой опрашивают — они уже скупили крупу и сало, они тоже готовятся. Они как бы не верят, но… а вдруг?

Мы видим все, что происходит на Украине, но главный дирижер этой пьесы, которую мы сейчас наблюдаем, затянувшейся, кровавой пьесы, драмы украинского народа, которая затянулась на восемь лет — дирижеры находятся не на Украине. Они находятся за ее пределами и преследуют абсолютно не интересы Украины.

Поэтому нужно вспомнить слова того же Зеленского, который после встречи с Блинкеном, сказал очень интересную фразу. Он очень бы хотел, чтобы судьбу Украины решали вместе с Украиной. Но его слова ничего не значат, поэтому судьбу Украины будут решать без нее и не ради нее.