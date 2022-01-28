Украинская актриса и общественный деятель Ирма Витовская на днях в программе «Перо фортуны» выступила против использования русского языка на Украине

Молдавский политик рассказал, как в республике ущемляют русский язык © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк словам, русский язык очень динамичен, однако агрессивен. На нем хорошо ссориться, считает Витовская.

Она призналась, что раньше снималась в фильмах, где говорила на русском. Однако артистка выступает за то, чтобы сейчас украинцы общались исключительно на государственном языке.

«Украинский язык из гортани идет, он такой, как санскрит. И когда украинские звуки произносятся на русском языке, это ужаснейшее, что можно услышать… Это просто извращение», — отметила Витовская.

Актриса призвала украинцев вернуться к государственному языку и изучать украинский, если они его не знают. Она возмутилась, что украинцы «наделены возможностью благозвучно произносить слова, однако почему-то выбирают агрессивную речь».

«Восточные украинцы, им сам Господь обострил такие гортани нижние. Они когда говорят, это так сексуально… Мне кажется, что украинец, который при западных территориях, где смягчение [языка] идет, когда он осваивает русский, он много теряет», — сказала Витовская.

Она добавила, что ей неприятно слышать разговоры девушек, которые имеют «украинские гортани», однако почему-то перешли на русский. Они якобы теряют свою сексуальность.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в действие на Украине в 2019 году, этот нормативный акт запустил новую волну украинизации. Согласно нему, украинский стал обязательным в использовании в органах власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Закон был фактически направлен против русского языка и тех, кто на нем говорит.