В МИД Украины вызвали посла Хорватии Аницу Джамич после антиукраинских заявлений президента страны Зорана Милановича, сообщается на сайте ведомства

Украинский МИД обвинил президента Хорватии в «пренебрежительном отношении» к Украине и «ретрансляции нарративов российской пропаганды». Хорватия отзовет своих военных в случае эскалации на Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Выражено глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии… МИД Украины требует публичного опровержения этих оскорбительных заявлений президента Хорватии и их неповторения в будущем», — говорится в заявлении.

Ранее президент Хорватии заявил, что власти страны отзовут своих военных из сил НАТО в регионе в случае эскалации ситуации на Украине.

Миланович отметил, что не согласен с политикой президента США Джо Байдена. Также президент Хорватии указал, что Украина — «одна из самых коррумпированных стран мира» и ей не место в НАТО.

После этого на Украине Милановича внесли на сайт «Миротворец», его назвали «пособником российских захватчиков» и участником «спецопераций Кремля».