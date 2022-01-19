США должны подтвердить заинтересованность в дипломатическом разрешении напряженности вокруг Украины, воздержавшись от поставок оружия этому государству. Об этом 19 января заявило посольство РФ в Вашингтоне в своем Facebook

Лидеры ЕС и НАТО боятся давать Зеленскому оружие - Бойко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Там сказано, что «Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей».

Накануне представитель Госдепартамента США сообщил, что Вашингтон продолжит отправлять Украине военную помощь для укрепления ее обороноспособности, а новые поставки состоятся в ближайшие недели.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз подчеркивал, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.