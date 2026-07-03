https://ukraina.ru/20260703/fpv-drony-unichtozhili-robototekhnicheskie-kompleksy-vsu-pod-konstantinovkoy-novosti-svo-1080981996.html

FPV-дроны уничтожили робототехнические комплексы ВСУ под Константиновкой. Новости СВО

FPV-дроны уничтожили робототехнические комплексы ВСУ под Константиновкой. Новости СВО - 03.07.2026 Украина.ру

FPV-дроны уничтожили робототехнические комплексы ВСУ под Константиновкой. Новости СВО

Российские расчёты FPV-дронов поразили робототехнические комплексы украинских сил в районе Константиновки. Об этом и других военных новостях 3 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-07-03T08:46

2026-07-03T08:46

2026-07-03T08:47

сво

спецоперация

россия

константиновка

запорожская область

украина.ру

минобороны

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1d/1080749535_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_7767fb86df3a6d85d0e10d73924d6638.jpg

🟥 В Тульской области вновь объявлена беспилотная опасность, сообщил губернатор Дмитрий Миляев;🟥 ВС РФ нанесли удары по целям в оккупированном Краматорске и Сумам. Также сообщается об ударах по Николаевской области;🟥С 20.00 мск 2 июля до 7.00 мск 3 июля в небе над Россией дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских БПЛА; 🟥 Беспилотная опасность отменена в Рязанской и Тульской областях; 🟥 Боевики ВСУ при помощи дрона убили троих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен в Ровном в Запорожской области;🟥 Украинский бензовоз уничтожен на Криворожском шоссе;🟥 Мэр Белгорода официально подтвердил гибель мирной жительницы во время ракетного обстрела ВСУ. Валентин Демидов сообщил, что во время удара она находилось в автомобиле. Еще одна женщина получила ранение, а также повреждено пять автомобилей. Также подтверждены повреждения объектов энергетической инфраструктуры города, из-за чего в некоторых районах возникли перебои со светом;🟥 В Минобороны России сообщили об ударах по объектам топливной инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По данным ведомства, поражены нефтебаза "Канцеровка" в районе села Высокогорное, где уничтожено десять резервуаров, и газохранилище в Запорожье — там выведены из строя до 25 ёмкостей с газом и оборудование. Оба объекта, как заявили в Минобороны, использовались украинскими силами в своих интересах.🟥 В Белгороде в результате ракетного обстрела ВСУ погибла мирная жительница, сообщил оперштаб. В ряде муниципалитетов области зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения из-за обстрела ВСУ.Ранее 3 июля телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 155 украинских беспилотников над территорией России за минувшую ночь. Подробнее в материале ПВО за ночь уничтожила больше 150 вражеских дронов над РоссиейВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

константиновка

запорожская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, константиновка, запорожская область, украина.ру, минобороны, вооруженные силы украины