https://ukraina.ru/20260703/fpv-drony-unichtozhili-robototekhnicheskie-kompleksy-vsu-pod-konstantinovkoy-novosti-svo-1080981996.html
FPV-дроны уничтожили робототехнические комплексы ВСУ под Константиновкой. Новости СВО
FPV-дроны уничтожили робототехнические комплексы ВСУ под Константиновкой. Новости СВО - 03.07.2026 Украина.ру
FPV-дроны уничтожили робототехнические комплексы ВСУ под Константиновкой. Новости СВО
Российские расчёты FPV-дронов поразили робототехнические комплексы украинских сил в районе Константиновки. Об этом и других военных новостях 3 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-03T08:46
2026-07-03T08:46
2026-07-03T08:47
сво
спецоперация
россия
константиновка
запорожская область
украина.ру
минобороны
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🟥 В Тульской области вновь объявлена беспилотная опасность, сообщил губернатор Дмитрий Миляев;🟥 ВС РФ нанесли удары по целям в оккупированном Краматорске и Сумам. Также сообщается об ударах по Николаевской области;🟥С 20.00 мск 2 июля до 7.00 мск 3 июля в небе над Россией дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских БПЛА; 🟥 Беспилотная опасность отменена в Рязанской и Тульской областях; 🟥 Боевики ВСУ при помощи дрона убили троих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен в Ровном в Запорожской области;🟥 Украинский бензовоз уничтожен на Криворожском шоссе;🟥 Мэр Белгорода официально подтвердил гибель мирной жительницы во время ракетного обстрела ВСУ. Валентин Демидов сообщил, что во время удара она находилось в автомобиле. Еще одна женщина получила ранение, а также повреждено пять автомобилей. Также подтверждены повреждения объектов энергетической инфраструктуры города, из-за чего в некоторых районах возникли перебои со светом;🟥 В Минобороны России сообщили об ударах по объектам топливной инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По данным ведомства, поражены нефтебаза "Канцеровка" в районе села Высокогорное, где уничтожено десять резервуаров, и газохранилище в Запорожье — там выведены из строя до 25 ёмкостей с газом и оборудование. Оба объекта, как заявили в Минобороны, использовались украинскими силами в своих интересах.🟥 В Белгороде в результате ракетного обстрела ВСУ погибла мирная жительница, сообщил оперштаб. В ряде муниципалитетов области зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения из-за обстрела ВСУ.Ранее 3 июля телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 155 украинских беспилотников над территорией России за минувшую ночь. Подробнее в материале ПВО за ночь уничтожила больше 150 вражеских дронов над РоссиейВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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сво, спецоперация, россия, константиновка, запорожская область, украина.ру, минобороны, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Константиновка, Запорожская область, Украина.ру, Минобороны, Вооруженные силы Украины
FPV-дроны уничтожили робототехнические комплексы ВСУ под Константиновкой. Новости СВО
08:46 03.07.2026 (обновлено: 08:47 03.07.2026)
Российские расчёты FPV-дронов поразили робототехнические комплексы украинских сил в районе Константиновки. Об этом и других военных новостях 3 июля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 В Тульской области вновь объявлена беспилотная опасность, сообщил губернатор Дмитрий Миляев;
🟥 ВС РФ нанесли удары по целям в оккупированном Краматорске и Сумам. Также сообщается об ударах по Николаевской области;
🟥С 20.00 мск 2 июля до 7.00 мск 3 июля в небе над Россией дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских БПЛА;
🟥 Беспилотная опасность отменена в Рязанской и Тульской областях;
🟥 Боевики ВСУ при помощи дрона убили троих сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен в Ровном в Запорожской области;
🟥 Украинский бензовоз уничтожен на Криворожском шоссе;
🟥 Мэр Белгорода официально подтвердил гибель мирной жительницы во время ракетного обстрела ВСУ. Валентин Демидов сообщил, что во время удара она находилось в автомобиле.
Еще одна женщина получила ранение, а также повреждено пять автомобилей. Также подтверждены повреждения объектов энергетической инфраструктуры города, из-за чего в некоторых районах возникли перебои со светом;
🟥 В Минобороны России сообщили об ударах по объектам топливной инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По данным ведомства, поражены нефтебаза "Канцеровка" в районе села Высокогорное, где уничтожено десять резервуаров, и газохранилище в Запорожье — там выведены из строя до 25 ёмкостей с газом и оборудование. Оба объекта, как заявили в Минобороны, использовались украинскими силами в своих интересах.
🟥 В Белгороде в результате ракетного обстрела ВСУ погибла мирная жительница, сообщил оперштаб. В ряде муниципалитетов области зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения из-за обстрела ВСУ.
Ранее 3 июля телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 155 украинских беспилотников над территорией России за минувшую ночь. Подробнее в материале ПВО за ночь уничтожила больше 150 вражеских дронов над Россией
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