В ходе визита в Москву глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала продолжать работу по урегулированию ситуации на Украине в рамках нормандского формата, передает Интерфакс

По словам Бербок, возрождение нормандского формата стало бы вкладом в общую безопасность Европы.

«Важно снова наполнить конкретным содержанием нормандский процесс для того, чтобы наконец-то снова продвинуться по линии имплементации Минских договоренностей», — заявила Бербок. Запад должен отреагировать на угрозы Зеленского русским - Лавров © ТАСС/POOL / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанк

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что новые переговоры в нормандском формате должны быть хорошо подготовлены.



«Если встречаться только ради того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский мог опять сказать, что по его инициативе собралась группа уважаемых руководителей и на этом он считает свою миссию исполненной, то это нам не нужно», — пояснил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Киев неоднократно действовал вразрез с Минским комплексом мер и вся надежда на то, что Берлин и Париж повлияют на Зеленского и заставят его выполнить то, что он многократно обещал.

Лавров добавил, что Россия будет приветствовать помощь США в урегулировании на Украине в рамках нормандского формата, поскольку они «имеют решающее влияние на киевский режим».