Для президента Украины Владимира Зеленского уголовное преследование своего предшественника Петра Порошенко является делом принципа. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

По его мнению, Зеленский не мог посадить Порошенко как минимум по двум причинам: разложение и неэффективность правоохранительных органов Украины, а также негативное отношение к преследованию Порошенко со стороны коллективного Запада.

«Теперь же за него Байден точно вступаться не будет, поскольку слишком много неприятных воспоминаний связано с фигурой Порошенко. Но для них Порошенко «свой сукин сын», и это определенное нарушение правил игры, о чем в 2019 году Зеленскому говорил Квасневський, предостерегая его от преследования Порошенко», — указал Золотарев.

Вряд ли Порошенко сядет в тюрьму, но демонстрация взаимосвязи Порошенко и Медведчука несет экс-президенту серьезный репутационный ущерб, показывая его беспринципным лицемером, который всегда и всех обманывает, уточнил политолог.

Все это цементирует самый большой в украинской политике антирейтинг Порошенко, превращая его в идеального спарринг-партнера для Зеленского, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.