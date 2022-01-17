Все прекрасно помнят его слова «я ваш приговор», но по прошествии половины президентского срока Зеленского многие начали думать, что этот приговор оправдательный, поскольку Порошенко себя прекрасно чувствовал, отметил эксперт.
По его мнению, Зеленский не мог посадить Порошенко как минимум по двум причинам: разложение и неэффективность правоохранительных органов Украины, а также негативное отношение к преследованию Порошенко со стороны коллективного Запада.
«Теперь же за него Байден точно вступаться не будет, поскольку слишком много неприятных воспоминаний связано с фигурой Порошенко. Но для них Порошенко «свой сукин сын», и это определенное нарушение правил игры, о чем в 2019 году Зеленскому говорил Квасневський, предостерегая его от преследования Порошенко», — указал Золотарев.
Вряд ли Порошенко сядет в тюрьму, но демонстрация взаимосвязи Порошенко и Медведчука несет экс-президенту серьезный репутационный ущерб, показывая его беспринципным лицемером, который всегда и всех обманывает, уточнил политолог.
Все это цементирует самый большой в украинской политике антирейтинг Порошенко, превращая его в идеального спарринг-партнера для Зеленского, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.