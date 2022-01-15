Отсутствие транзита российского газа через Украину в Европу даст возможность США воспользоваться моментом и попробовать продать через хабы свой газ по более приемлемой цене, чем российская. Об этом эксперт, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала Ukrlive

«Суета вокруг "Северного потока-2" идет с точки зрения обеспечения США. А для обеспечения интересов США для американцев также очень важно, чтобы через Украину газового транзита не было. Потому что это увеличит возможные объемы поставок американского газа на европейский рынок», — заявил он.

По его словам, на Украине все это представляется иначе, но пока в итоге действия двух основных газовых сил — России и США идет «определенное ограбление Европы».

Ранее сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Раде Юрий Бойко заявил, что Украина исчерпала все запасы своих энергоресурсов, чтобы избежать веерных отключений при продолжающихся сильных морозах.

Также он добавил, что Украине крайне необходимо заключить прямой контракт на поставку газа с Россией, Норвегией или Катаром, поскольку собственной добычи может не хватить. В противном случае «труба, из которой Украина больше не получает газ, может не выдержать».