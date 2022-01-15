Военный эксперт Александр Жилин в интервью Украина.ру рассказал о перспективах размещения российских войск в ЛДНР как ответ на агрессию Запада

В ответ на размещение западных комплексов на Украине РФ может разместить войска в ЛДНР, заявил эксперт. Всеволод Шимов: ОДКБ должно стать как НАТО © vk.com, Всеволод Шимов

«Повторюсь, мы можем разместить в Донбассе комплексы. Коль скоро республики стремятся к самостоятельности, имеет смысл признавать их. Тем более, что мы не можем бросить своих граждан, живущих там. Израиль же защищает евреев по всему миру, и мы будем русских в Донбассе защищать», — сказал Жилин.

Россия уже имеет подобный опыт — размещение военной базы в Абхазии, которая предотвращает любые агрессивные поползновения грузинского руководства. РФ и далее должна проявлять наступательную позицию в вопросах военной безопасности, заключил эксперт.

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