После завершения двух раундов консультаций по гарантиям безопасности появится ясность по следующим переговорам РФ и США. Такую точку зрения 11 января высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Россия и США завершили переговоры в Женеве © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Есть вчерашний раунд, который дал самый главный основной срез картины, но неполный еще. Дополнено это будет буквально на днях. И после этого можно будет уже как-то понимать, в какую сторону и как двигаться. И будет ли смысл… Это все будет понятно после завершения следующих двух раундов», — сказал он.

Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.