Пресс-секретарь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай назвал добровольной передачу его поста главы Совета безопасности республики действующему лидеру страны Касыму-Жомарту Токаеву. Об этом 9 января сообщил Telegram-канал Tengrinews.kz

Казахстан и Украина: кто выводит людей на майданы © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

«Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому Елбасы (глава государства — казахский) сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», — подчеркнул пресс-секретарь.

Укибай добавил, что Назарбаев и Токаев в дни беспорядков продемонстрировали монолитность и единство государственной власти и находились по одну сторону баррикад, защищая свой народ, страну и будущее нации.

Ранее сообщалось, что Токаев снял своего предшественника с поста пожизненного главы Совета безопасности, сам занял эту должность и пообещал жестко бороться с протестами, которые охватили страну из-за экономических и социальных проблем. Это произошло после того, как вспыхнувшие 2 января в Казахстане протесты из-за повышения цен на газ для машин переросли в массовые беспорядки.