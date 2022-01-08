Политический аналитик Евгений Сатановский в интервью изданию Украина.ру заявил, что война Запада с Россией - лишь вопрос времени, главное в этом уравнении - когда именно она начнется, и насколько Россия будет к этому готова

«Вопрос — когда она будет и будет ли она с применением ядерных вооружений или обычных, насколько мы будем к ней готовы, насколько у нас есть новые системы стратегических вооружений, превышающие все возможности американских», — ответил Сатановский.

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«Британцы были везде в этом мире — в Крымскую войну Британия воевала против нас и на Белом море, и на Балтике, и на Курилах. Более того, в Крыму закопано, насколько я помню, более 22 тысяч англичан. Наверное, им хочется повторить. Более полтораста лет прошло, имеют право», — сказал аналитик.

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