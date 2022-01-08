«Вопрос — когда она будет и будет ли она с применением ядерных вооружений или обычных, насколько мы будем к ней готовы, насколько у нас есть новые системы стратегических вооружений, превышающие все возможности американских», — ответил Сатановский.
Он подчеркнул, что Запад и впредь будет поддерживать любые инициативы, направленные против России, поэтому Москве никогда не стоит расслабляться. И это не смотря на то, что открытой конфронтации с РФ, вроде бы, никто не хочет, всегда будут находиться страны типа Великобритании, которая вновь может попытаться сыграть в «Большую игру».
«Британцы были везде в этом мире — в Крымскую войну Британия воевала против нас и на Белом море, и на Балтике, и на Курилах. Более того, в Крыму закопано, насколько я помню, более 22 тысяч англичан. Наверное, им хочется повторить. Более полтораста лет прошло, имеют право», — сказал аналитик.
Полностью интервью с Евгением Сатановским можно прочитать здесь.