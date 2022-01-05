То, что Украина начала полномасштабное вторжение в Донбасс, будет понятно, когда ВСУ пересекут линию соприкосновения и начнут блицкриг по направлению к границе с Россией. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Леонков: Кто он © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

«Все зависит от стойкости защитников Донбасса и от того, насколько быстро Россия сможет оказать действенную помощь жителям Донбасса, из которых более 700 тысяч человек имеют российские паспорта», — констатировал Леонков.

Если Россия начинает боевые действия, она уже не останавливается на полумерах, поэтому Украине нужно понимать, что возмездие будет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.