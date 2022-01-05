Эксперт пояснил, что Украина попытается отсечь ДНР/ЛНР от военной помощи России и приступить к зачистке территории, причем эти события будут происходить стремительно.
«Все зависит от стойкости защитников Донбасса и от того, насколько быстро Россия сможет оказать действенную помощь жителям Донбасса, из которых более 700 тысяч человек имеют российские паспорта», — констатировал Леонков.
Если Россия начинает боевые действия, она уже не останавливается на полумерах, поэтому Украине нужно понимать, что возмездие будет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.