«Это зависит от того, получит ли он гарантии от Запада или не получит. А получит ли он гарантии от Запада или не получит, зависит от Российской Федерации. Я думаю, он точно не вернется до того, пока не состоится саммит России и НАТО. А там уже они позволят Порошенко вернуться или не позволят. И это решение будет выбирать даже не сам Порошенко или Владимир Зеленский, а Джозеф Байден и Владимир Путин», — заявила Савченко.
В середине декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал. Позднее Порошенко в видеообращении сообщил, что находится в Варшаве и намерен вернуться в январе.
Украинский политолог Руслан Бортник выразил мнение, что Порошенко совершил огромную ошибку, решив в день вручения подозрения улететь за границу, поскольку теперь он выглядит, как преступник, признавший свою вину.