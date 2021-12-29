Обвиняемый в госизмене экс-президент Украины и депутат Рады от «Европейской солидарности» Петр Порошенко не вернется на Украину, пока не получит гарантии от Запада. Такое мнение 28 декабря выразила в эфире телеканала «Наш» бывший депутат Рады Надежда Савченко

«Это зависит от того, получит ли он гарантии от Запада или не получит. А получит ли он гарантии от Запада или не получит, зависит от Российской Федерации. Я думаю, он точно не вернется до того, пока не состоится саммит России и НАТО. А там уже они позволят Порошенко вернуться или не позволят. И это решение будет выбирать даже не сам Порошенко или Владимир Зеленский, а Джозеф Байден и Владимир Путин», — заявила Савченко.

«Прокуратура согласовала арест». В США Зеленскому посоветовали не бороться с Порошенко и Ахметовым © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Украинский политолог Руслан Бортник выразил мнение, что Порошенко совершил огромную ошибку, решив в день вручения подозрения улететь за границу, поскольку теперь он выглядит, как преступник, признавший свою вину.