В Казахстане по самым усредненным оценкам осталось всего три миллиона русских. По российским меркам – это примерно половина жителей Санкт-Петербурга, но в масштабах Казахстана это все равно много. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Владимир Путин назвал Казахстан «русскоговорящей страной». Глава государства отметил, что Казахстан является «одним из самых близких союзников» Москвы, и поблагодарил власти соседнего государства за поддержку русского языка.

Эксперт отметил, что значительная часть русских живет именно в казахоязычных регионах или в регионах, которые окружены казахоязычными анклавами — это Алма-Ата, отчасти Чимкент.

«Русская диаспора живет на юге, а там ситуация другая, чем на севере или востоке. А в северных регионах у многих уже есть российские паспорта. Это Донбасс, но без брутальности», — указал Грозин.

В отличие от Украины, тюркский Казахстан не репрессирует русское и русскоязычное население. Мы не можем им это предъявить. Казахстан оказался нормальным государством, взвешивающим свои шаги. Санкционированных государством притеснений по языковому и этническому национализму там нет, а бытовой национализм есть везде, включая Россию и Белоруссию, рассуждает специалист.

Тем не менее, Казахстан ничем не отличается от любой постсоветской страны, где вопросы на местах решаются в зависимости от этнической или клановой принадлежности, и где центральная власть воспринимает Русский мир как угрозу, заключил собеседник издания.

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