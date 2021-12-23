Идея позвонить президенту Белоруссии Александру Лукашенко и сообщить ему о местонахождении «вагнеровцев» появилась в Офисе президента Украины, сказал в интервью в YouTube 23 декабря экс-разведчик Главного управления разведки Минобороны Украины Роман Червинский

«По моей информации, которой мы владеем вместе с [Василием] Бурбой (экс-глава Главного управления разведки Минобороны Украины. — Ред.), эта идея была создана в Офисе президента», — сказал Червинский.

Бурба в роли стрелочника. «Эрдоган бы нам этого не простил». © коллаж Украина.Ру Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, представители украинских спецслужб должны были убедить Лукашенко, что это «российские "вагнеровцы"» хотят спровоцировать госпереворот в Белоруссии, и в итоге побудить его передать их Украине.

Червинский добавил, что идея была хорошая, но непродуманная, и Офису Зеленского нужно было посоветоваться с разведчиками.

Он предположил, что Путин и Лукашенко никогда не поссорятся и белорусский президент едва ли «променяет дружбу с Путиным на дружбу с Украиной».

В марте 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 человека, якобы являвшиеся членами «ЧВК Вагнера». В американских СМИ появились сообщения, что «вагнеровцы» стали целью тщательно продуманной спецоперации со стороны Украины при поддержке США. Украинская разведка под предлогом предложения работы должна была выманить «вагнеровцев» за границу и задержать.

В срыве операции на Украине обвиняют команду президента Владимира Зеленского и лично главу его офиса Андрея Ермака.