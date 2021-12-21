Новый рекорд: на Украине создали елку из денег

В городе Доброслав Одесской области установили новый рекорд страны: местный скульптор создал 3-метровую елку из 5-копеечных монет. Об этом на днях сообщила в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, присутствовавшая на презентации «скульптуры»

«Вражеский культурный код»: украинская группа посвятила песню русской водке © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк Кирилл Максименко. На новогоднюю красавицу «ростом» в 3 метра он использовал около 9800 5-копеечных монет и одну 2-копеечную. Ее предлагают найти на удачу гостям выставки.

«Если кто-то хочет увидеть удивительные креативные новогодние елки — вам в Доброслав. Это город, где живет новогодняя сказка… Елка из монет — не только произведение мастера, она объединила общину: монеты собирали все жители Доброслава», — сказала Ветрова.

Кстати, пятаки, использованные в изготовлении ели многие сначала принимают за советские монеты, однако речь идет об украинских деньгах, которые не так давно были выведены из обращения. Однако монеты еще можно было бы сдать в Национальный банк сроком до 30 сентября 2022 года.

Денежная елка — не первая работа Максименко, ранее он создал из металлолома памятник «Спасибо, Стив!», посвященный американскому предпринимателю Стиву Джобсу, скульптуру «Птица свободы» из металлических труб в память о небесной сотне, а также 4-метровый герб Украины из металлолома.