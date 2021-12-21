По ее словам, переданные суммы и значительный объем непосредственной военной помощи свидетельствуют о намерениях Вашингтона и дальше защищать Киев от «агрессивных действий» со стороны Москвы.
«Если Россия предпримет неприемлемые действия против Украины, то мы также будем поставлять в Украину больше оборудования и оружия», — подчеркнула Квин.
Она добавила, что США также намерены продолжать усиление граничащих с Украиной стран НАТО несмотря на негативную реакцию со стороны России.
«Мы надеемся, что президент [России Владимир] Путин примет решение увести свою военную технику от украинской границы. Мы считаем безответственным угрожать Украине скоплением войск на ее границе», — отметила дипломат.
На прошлой неделе министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности в Европе. Инициативы содержат требования не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угроз военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Москва предложила странам альянса не включать Киев в состав военного блока, пригрозив последствиями на международной арене.