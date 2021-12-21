Только в 2021 году США потратили на укрепление обороноспособности Украины более 450 миллионов долларов, общий же объем помощи для страны с 2014 года превысил два с половиной миллиарда долларов. Об этом рассказала временная поверенная в делах США в республике Кристина Квин, передало 20 декабря издание «Общественное»

В США предложили выделить Украине дополнительную военную помощь © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«Если Россия предпримет неприемлемые действия против Украины, то мы также будем поставлять в Украину больше оборудования и оружия», — подчеркнула Квин.

Она добавила, что США также намерены продолжать усиление граничащих с Украиной стран НАТО несмотря на негативную реакцию со стороны России.

«Мы надеемся, что президент [России Владимир] Путин примет решение увести свою военную технику от украинской границы. Мы считаем безответственным угрожать Украине скоплением войск на ее границе», — отметила дипломат.

На прошлой неделе министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности в Европе. Инициативы содержат требования не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угроз военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Москва предложила странам альянса не включать Киев в состав военного блока, пригрозив последствиями на международной арене.