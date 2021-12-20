Ранее в МИД Великобритании сообщили, что Лондон предоставит Украине кредит в 1,7 миллиарда фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительству инфраструктуры военно-морского флота. Условия кредита предусматривают финансирование контрактов, подписанных британскими поставщиками. Минимум 50% товаров и услуг должны поставляться из Соединенного Королевства.
Специалист не считает, что в Черном море будет создана какая-то эффективная инфраструктура, которая будет конкурировать с натовской, поскольку Украина — это уже страна третьего мира и ресурс для войны с Россией.
«Поэтому на месте Украины я бы не стал надеяться, что что-то изменится. А то, что украинский народ будет потом отдавать этот кредит, да еще и с процентами — это точно. Это безответственное поведение властей катастрофично для экономики и социалки этой несчастной страны», — подчеркнул Жилин.
Собеседник издания добавил, что если Украина не смогла сохранить кораблестроительные заводы (два в Николаеве и один в Херсоне), то грош ей цена вместе с этими кредитами.
Полностью интервью можно прочитать здесь.