Кредит Лондона Киеву на 1,7 млрд — это поддержка ВПК Великобритании. Напрямую денег Украине никто не даст, потому что там их сразу разворуют. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: У России достаточно средств, чтобы, не входя в Донбасс, принудить Украину к миру © Twitter, Александр Жилин

Специалист не считает, что в Черном море будет создана какая-то эффективная инфраструктура, которая будет конкурировать с натовской, поскольку Украина — это уже страна третьего мира и ресурс для войны с Россией.

«Поэтому на месте Украины я бы не стал надеяться, что что-то изменится. А то, что украинский народ будет потом отдавать этот кредит, да еще и с процентами — это точно. Это безответственное поведение властей катастрофично для экономики и социалки этой несчастной страны», — подчеркнул Жилин.

Собеседник издания добавил, что если Украина не смогла сохранить кораблестроительные заводы (два в Николаеве и один в Херсоне), то грош ей цена вместе с этими кредитами.

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