Глава Минобороны Британии Бен Уоллес 18 декабря рассказал, что Лондон отказался отправлять своих военных защищать Украину в случае якобы планируемого Россией вторжения, передает журнал Spectator

Financial Times объяснила, как США удалось убедить Европу во «вторжении» РФ © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк объяснил это тем, что несмотря на ее стремление вступить в НАТО, страна не является членом альянса, в связи с чем ни у кого нет желания за нее вступаться.

По его словам, отправка британских военных на помощь Киеву является «очень маловероятным» событием. Министр признал, что в случае возникновения военного конфликта, Украине, судя по всему, придется сражаться в одиночку. Он считает, что максимальная выгода, которую в данной ситуации можно извлечь из взаимодействия с Украиной — продажа ей оружия.

Украинские власти постоянно поднимают тему о якобы неминуемом вторжении России, выпрашивая военную и экономическую помощь у каждого, от кого могут ее получить. Кроме того, Киев постоянно пытается добиться от Запада каких-либо гарантий защиты от Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на отсутствие у Ф намерений вторгаться на Украину, назвав домыслы о предполагаемом нападении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, Россия не представляет угрозу ни для каких государств. Помимо этого он добавил, что в настоящее время Украина полностью потеряна для России как партнер и союзник.