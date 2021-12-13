Развал СССР - следствие преступления Горбачёва и Ельцина, считает израильский политик, бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Эксперт полагает, что на каждом из бывших руководителей лежит доля вины.

«Основная вина на руководителе, им был Горбачев. Горбачев совершил преступление. Его основная цель, как президента страны, неважно, как страна называется, сохранить целостность этой страны, сохранить избранную на законном основании власть, и управлять этой страной. Он ничего этого не сделал. Он даже об этом не заботился», — сказал Кедми. «Бог сжалился над Россией». Кедми рассказал, что спасло страну в девяностые © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ельцин не думал абсолютно ни о каких последствиях своих действий, подчеркнул собеседник издания.

«Преступление Ельцина в том, что он сознательно разрушал страну для того, чтобы прийти к власти. Не обращая ни на что внимания. Ведь Назарбаев тогда пытался выяснить у Ельцина — что с ядерным оружием? Тот его чуть ли не послал. Он об этом не думал», — заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.