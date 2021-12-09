Президент России Владимир Путин в своей политике в отношении Украины будет руководствоваться «известным» изречением Владимира Ленина. Такое предположение на днях опубликовал американский канал «Фокс-ньюс»

Ребекка Грант, комментатор телеканала, опубликовала статью, в которой, как стало в эти дни традицией в американских СМИ, сообщила об опасности скорого военного вторжения РФ на Украину.

«Украинские границы выглядят как стоянка для российских танков, грузовиков и артиллерии, готовых к блицкригу с трёх направлений», — утверждала Грант.

Экс-генпрокурор Украины объяснил истерию на тему возможного «вторжения» России © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк Джо Байдену быть как можно более жёстким с президентом России.

«Вот что должен понять Байден. Тактика Путина исходит от русского революционера В.И. Ленина, который в 1917 году сказал: "Проверь штыком; если почувствуешь сталь, то остановись. Если почувствуешь мякоть, то нажми"», — написала Грант.

Данная «цитата» вождя мирового пролетариата в разных вариантах широко распространена в англоязычном интернете. Её популяризатором стал, вероятно, Ричард Никсон.

«Экс-президент сказал, что советский партийный лидер Леонид Брежнев последовал ленинскому изречению: "Проверяйте штыками. Если натолкнётесь на мякоть, продолжайте; если натолкнётесь на сталь, сдайте назад". "Таковы будут коммунистические лидеры во всём мире", — сказал г-н Никсон. "Вот во что они верят. Они хотят не просто коммунистическую Россию… они хотят, чтобы весь мир был коммунистическим"», — сообщила американская газета «Нью-Йорк таймс» 12 мая 1977 года.

В последнее время американские СМИ и официальные лица заявляют о якобы подготовке Российской Федерацией вторжения на Украину.

Со своей стороны, в Москве отвечают, что РФ никому не угрожала и не угрожает.

Первого декабря официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что развязанная «на уровне истерики» кампания в западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину призвана оправдать усиление военного присутствия НАТО в этой стране.