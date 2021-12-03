Ранее Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно.
Политик отметил, что со своей стороны Донбасс не ждал пассивно, а целенаправленно двигался вперед, расширяя экономические горизонты.
«В этом году ДНР и ЛНР впервые приняли трехлетний бюджет — на 2022-2024 годы. Еще совсем недавно подобное могло показаться мечтой. В таком относительно долгосрочном для нас бюджете заложена возможность в достаточном объеме изложить задачи, связанные с развитием реального сектора экономики», — подчеркнул Пушилин.
По его словам, на предстоящие три года в Донбассе запланированы масштабные социальные преобразования — их фундаментом призвано стать экономическое развитие по всем отраслям.
Поэтому Донбассу так важно увеличение темпов реализации промышленного потенциала, чему способствует указ президента Российской Федерации, заключил собеседник издания.
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