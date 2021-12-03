Указ президента РФ Владимира Путина о товарах из Донбасса - это настоящий рывок для региона в новую реальность. Преодоление огромной преграды в виде экономической блокады, с которой в течение последних лет он вынужден был считаться. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

Денис Пушилин: Указ Путина для Донбасса - рывок в новую социально-экономическую реальность © РИА Новости, Евгений Одиноков

Политик отметил, что со своей стороны Донбасс не ждал пассивно, а целенаправленно двигался вперед, расширяя экономические горизонты.

«В этом году ДНР и ЛНР впервые приняли трехлетний бюджет — на 2022-2024 годы. Еще совсем недавно подобное могло показаться мечтой. В таком относительно долгосрочном для нас бюджете заложена возможность в достаточном объеме изложить задачи, связанные с развитием реального сектора экономики», — подчеркнул Пушилин.

По его словам, на предстоящие три года в Донбассе запланированы масштабные социальные преобразования — их фундаментом призвано стать экономическое развитие по всем отраслям.

Поэтому Донбассу так важно увеличение темпов реализации промышленного потенциала, чему способствует указ президента Российской Федерации, заключил собеседник издания.

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