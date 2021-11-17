Де-факто данный указ способствует исполнению Минских соглашений. В них зафиксировано требование к украинской стороне оказывать содействие трансграничному сотрудничеству ДНР и ЛНР с регионами Российской Федерации, считает глава ДНР Денис Пушилин, давший интервью Украина.ру

В понедельник, 15 ноября, российский президент подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок.

Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно.

Отмечается, что указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

- Денис Владимирович, как указ Владимира Путина скажется на повышении жизненного уровня граждан Донбасса и в целом на экономике Донбасса?

— Не скрываю своего воодушевления в связи с подписанием Президентом России указа о гуманитарной поддержке жителей региона. Такое же настроение царит в деловых кругах Республики. Денис Пушилин: кто он © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Этот указ — неординарное событие. Для Донбасса это начало новой социально-экономической реальности. Это даже не шаг, как вы сказали, а настоящий рывок в новую реальность. Преодоление огромной преграды в виде экономической блокады, с которой в течение последних лет мы вынуждены были считаться.

Мы со своей стороны не ждали пассивно, а целенаправленно двигались вперед, расширяя экономические горизонты. В этом году ДНР и ЛНР впервые приняли трехлетний бюджет — на 2022-2024 годы. Еще совсем недавно подобное могло показаться мечтой. В таком относительно долгосрочном для нас бюджете заложена возможность в достаточном объеме изложить задачи, связанные с развитием реального сектора экономики.

На предстоящие три года у нас запланированы масштабные социальные преобразования — их фундаментом призвано стать экономическое развитие по всем отраслям. Поэтому нам так важно увеличение темпов реализации промышленного потенциала, чему способствует указ президента Российской Федерации.

- Что может дать сегодня Донбасс России в экономическом плане? Что Вы можете ответить возможным скептикам, полагающим, что Донбасс будет «нахлебником»? Какие товары и услуги и в каких объемах Донбасс может поставлять в Россию?

— Многие помнят плакат 1921 года «Донбасс — сердце России». Ровно сто лет назад наш регион был изображен в виде сердца, от которого расходятся кровеносные сосуды к другим значимым промышленным регионам. Этот плакат по меркам того времени был диаграммой, отражавшей реальную ситуацию в экономике Большой Страны. Ни до этого времени, ни после Донбасс никогда не был нахлебником.

Война внесла коррективы, что называется, непреодолимой силы, но это временное явление. При благоприятных условиях мы быстро наверстаем упущенное, а предпосылки к этому как раз и создает сейчас нам Россия.

Поставлять мы можем продукцию отраслей, которые являются для Донбасса основополагающими. Это черная металлургия, металлообработка, машиностроение. У нас огромные перспективы в производстве строительных материалов и химической промышленности.

У нас далеко не реализованный потенциал в сельском хозяйстве — при должных стимулах мы можем наладить стабильное производство овощей и фруктов. Огромные возможности для разворачивания садоводства и тепличного хозяйства, производства мясной и молочной продукции.

А еще легкая промышленность, фармацевтическая, пищевая и перерабатывающая… Список можно продолжать.

С подписанием указа Владимиром Владимировичем Путиным продукция, произведенная в ДНР и ЛНР, приравнена в России к отечественной и наши сертификаты получили полное признание на территории РФ. Это говорит о том, что мы стали полноправным субъектом в плане экономических отношений.

- Украина (а вслед за ней, наверное, и Запад) будет обвинять Россию и Донбасс в том, что указ Путина противоречит Минским соглашениям. Что бы вы ответили на эти упреки?

— Подписание этого указа президентом России — акт гуманитарной поддержки жителей Донбасса. Недаром так звучит и в самом названии документа. Он принят на основе общепринятых норм гуманитарного права, естественно с учетом «Минска», и будет действовать до политического урегулирования ситуации в Донбассе.

Де-факто данный указ способствует как раз исполнению Минских соглашений. В них зафиксировано требование к украинской стороне оказывать содействие трансграничному сотрудничеству ДНР и ЛНР с регионами Российской Федерации.

А вместо этого вооруженные формирования Украины целенаправленно обстреливают промышленные предприятия и инфраструктуру, устраивают блокаду и ведут санкционную политику.

Увы, у нас повреждены многие предприятия, разрушены производственные цепочки. Но Киев проиграл в главном: он оказался бессилен разрушить наш промышленный потенциал. Нам его удалось сохранить, и сейчас мы готовы к его реализации. И я уверяю вас: с таким механизмом, как этот указ, мы с этим справимся.