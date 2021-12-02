Обстановка в Донбассе обострилась с 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти ДНР заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне», где живут в том числе российские граждане. Киев официально не подтвердил информацию.
Применение Украиной Байрактаров — это не просто прямое и наглое нарушение всех Минских соглашений, это повод собраться Нормандской четверке и решить, что делать дальше, подчеркнул эксперт.
«Имеет ли он смысл, если офицер из СЦКК арестовывается и сидит в тюрьме? А что будет, если завтра понадобиться подключить Коминтерново к электричеству? Кто будет сопровождать этих электриков? Очередной офицер, который сядет в тюрьму к Косяку? Причем с украинской стороны такие проходы в серой зоне бывает», — категоричен Пургин.
Проблема в том, что это все за рамками вопроса ситуации на линии соприкосновения. Эти вопросы должны подниматься на уровне Нормандского формата, заключил собеседник издания.
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