Вопрос применения Украиной турецких беспилотников Байрактар выходит за рамки республик, он должен решаться на более высоком дипломатическом уровне. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Пургин: Путин выдал Донбассу удочку, но республики пока не знают, где речка © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Применение Украиной Байрактаров — это не просто прямое и наглое нарушение всех Минских соглашений, это повод собраться Нормандской четверке и решить, что делать дальше, подчеркнул эксперт.

«Имеет ли он смысл, если офицер из СЦКК арестовывается и сидит в тюрьме? А что будет, если завтра понадобиться подключить Коминтерново к электричеству? Кто будет сопровождать этих электриков? Очередной офицер, который сядет в тюрьму к Косяку? Причем с украинской стороны такие проходы в серой зоне бывает», — категоричен Пургин.

Проблема в том, что это все за рамками вопроса ситуации на линии соприкосновения. Эти вопросы должны подниматься на уровне Нормандского формата, заключил собеседник издания.

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