Москва призывает ОБСЕ содействовать диалогу Украины с республиками Донбасса в Трехсторонней контактной группе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на сайте ведомства 1 декабря

В заявлении отмечается, что Москва поддерживает усилия ОБСЕ по содействию урегулированию региональных конфликтов, прежде всего, в Донбассе.

«Ситуация серьезно осложняется»: Лавров раскрыл коварные планы НАТО по Украине © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Призываем ОБСЕ содействовать прямому диалогу между сторонами конфликта — Киевом, Донецком и Луганском — в Контактной группе», — говорится в заявлении.

Россия продолжит следить за работой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине и направлять в нее наблюдателей, отмечает МИД. Подчеркивается, что СММ призвана объективно оценивать ситуацию в Донбассе, особенно на фоне «агрессивного национализма, насильственной украинизации и нарушения языковых и образовательных прав граждан, прежде всего русскоязычных».

2-3 декабря в Стокгольме состоится заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в котором примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В 2021 году функции государства-председателя в ОБСЕ выполняет Швеция. В 2022 году председательство перейдет к Польше.