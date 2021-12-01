В заявлении отмечается, что Москва поддерживает усилия ОБСЕ по содействию урегулированию региональных конфликтов, прежде всего, в Донбассе.
При этом безальтернативной основой разрешения внутриукраинского кризиса остается минский «Комплекс мер».
«Призываем ОБСЕ содействовать прямому диалогу между сторонами конфликта — Киевом, Донецком и Луганском — в Контактной группе», — говорится в заявлении.
Россия продолжит следить за работой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине и направлять в нее наблюдателей, отмечает МИД. Подчеркивается, что СММ призвана объективно оценивать ситуацию в Донбассе, особенно на фоне «агрессивного национализма, насильственной украинизации и нарушения языковых и образовательных прав граждан, прежде всего русскоязычных».
2-3 декабря в Стокгольме состоится заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, в котором примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В 2021 году функции государства-председателя в ОБСЕ выполняет Швеция. В 2022 году председательство перейдет к Польше.