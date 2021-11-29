Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко разглядела в речи президента Украины Владимира Зеленского во время его пресс-марафона признаки ксенофобии. Свое мнение 29 ноября она выразила во время согласительного совета парламента, который транслировал телеканал «Рада»

«Пользуясь тем, что здесь присутствует [омбудсмен] госпожа Людмила Денисова, хочу обратиться с требованием срочно предоставить публичную реакцию на акт ксенофобии со стороны президента Зеленского, который посмел заявить во время своей пресс-конференции, что он не приглашал цыган, медведей и журналиста Ткача. Я хочу напомнить, что ромы составляют 1% населения Украины», — заявила депутат.

При этом она отметила, что цыгане, так же, как украинцы, евреи и русские являются полноценными гражданами Украины.

В прошедшую пятницу во время пятичасового пресс-марафона журналист «Украинской правды» Михаил Ткач задал президенту вопрос о том, праздновал ли глава Офиса президента Андрей Ермак день рождения на госдаче в Карпатах. Кроме того, он заявил, что издание следило за главой государства и считает неэтичным пользоваться в личных целях госдачей и вертолетами ГосЧС.

Зеленский заявил, что «цыган не вызывал, медведей не вызывал, но и журналиста Михаила Ткача тоже не вызывал».