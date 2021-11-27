Учитывая беспрецедентно сложную для энергетики Украины зиму, конфликт между главой государства и энергетическим магнатом особенно тревожит, подчеркнул эксперт.
«Поскольку Ахметов прошел школу 90-х, он прекрасно знает, что может быть дальше. Дальше может быть арест счетов, введение временной администрации на предприятиях, закрытие телеканалов, и Ахметов может включить все рычаги и за ценой не постоять. Как человек, который контролирует треть экономики и четверть валютной выручки страны, он не сильно стеснен в средствах», — сказал Золотарёв.
Эксперт отметил, что Зеленский оставил место для компромисса, и все мосты между олигархом и президентом пока не сожжены.
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