Британия строит базы ВМФ на Украине не ради мифической «помощи украинскому флоту», а чтобы создать пункты для обслуживания флота нечерноморских стран НАТО. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный политолог Андрей Кошкин

Активное сотрудничество между Украиной и Великобританией началось с 2015 года, а в 2020 произошли более серьезные изменения в плане расширения этого сотрудничества. Британия использует Украину как плацдарм для воздействия на Россию, подчеркнул эксперт. Украинский актер получил угрозы после съемок в российском сериале о ВМФ © Виталий Салий/Инстаграм

«Такие военно-морские базы не нужны для того украинского флота, которым они сегодня располагают. Следовательно, реализуется интерес Великобритании. Эти базы будут предназначаться для не причерноморских государств НАТО, которые будут заходить в акваторию Черного моря», — сказал Кошкин.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что базы будут построены Украиной, не стоит принимать во внимание, так как очевидно, что ресурсами и потребностью для сооружения такого рода объектов обладает именно Великобритания.

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