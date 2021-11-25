Шмыгаль заявил, что Украина планирует развивать собственное авиастроение. Он рассказал, что в правительстве уже составлена «Государственная целевая научно-техническая программа развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы».
«Эта программа содержит очень важную продуманную дорожную карту с элементами лучшего мирового опыта по развитию авиастроения. Предусматривается, что общий объем инвестиций в эти годы составит свыше 34 млрд грн в развитие украинского авиастроения», — сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что почти 45 высокотехнологичных предприятий авиастроения до 1 января 2025 года получили налоговые льготы: освобождение прибыли от налогообложения, уплаты налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога, ввозной таможенной пошлины на высокотехнологическое оборудование.
Также Шмыгаль напомнил, что инвестиции государства в инфраструктурные проекты в 2021 году составили 3,4 млрд грн. Из них 1,4 млрд грн направили на строительство аэропорта в Днепре, 700 млн — на аэропорт в Одессе, свыше 600 млн — в Виннице и 500 млн — аэропорт в Херсоне.
Премьер поручил Мининфраструктуры подготовить предложения по снижению стоимости билетов на авиаперевозки по территории Украины.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал создание национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines при содействии французской корпорации Airbus.